Сумській обласній лікарні передали наркозну станцію для проведення інгаляційної анестезії Сучасна наркозно-дихальна станція для проведення інгаляційної анестезії поповнила обладнання Сумської обласної клінічної лікарні. Вона забезпечує проведення анестезіології при оперативних втручаннях будь-якої складності з моніторингом усіх необхідних параметрів контролю за пацієнтом на найвищому якісному рівні. Медики говорять, що такого класу наркологічної станції в обласній лікарні ще не було.

За десять днів червня це вже четверта подія, коли медичні заклади Сумщини поповнилися медичним обладнанням. Спочатку обласний перинатальний центр 1 червня отримав спеціалізований інкубатор для довготривалого виходження новонароджених дітей. 6 червня до онкологічного диспансеру прибув комп’ютерний томограф вартістю 17 млн грн. Обласній лікарні минулого тижня надійшли ВАК-апарати, завдяки яким виліковують навіть найтяжчі інфіковані, рвані, осколкові рани. А 9 червня знову до СОКЛ – наркозна станція.

«Апарати нові, сучасні, дороговартісні, - зазначив голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко. - Упевнений, вони допоможуть вберегти життя сотень людей і полегшать роботу медиків. Ми й надалі робитимемо все можливе задля удосконалення медичної системи області, але найголовніше сьогодні – наша перемога й мир. Для цього й працюємо».

Голова ОДА, керівник військової адміністрації Дмитро Живицький зауважив, що завдяки допомозі Міністерства охорони здоров’я України, Сумщина отримала чотири таких апарати, один з яких і був переданий обласній лікарні.

«Дуже приємно, що за останні десять днів це вже друге надходження сучасного обладнання саме до цього медичного закладу, опорної лікарні, де рятують поранених і лікують людей зі всієї Сумщини. Не менш важливо і те, що у лікарні працюють висококласні фахівці, які вміють працювати на новому обладнані і вкладають душу у свою роботу. Вдячний медикам за врятовані життя наших військових, за збережене здоров’я тисяч людей», - наголосив Живицький.

В обласній лікарні, за словами директора Володимира Гороха, планують розділити реанімацію й анестезіологію. Ця станція рятуватиме життя людей у реанімації. Лікар розповів про прогрес сумських медиків в оперативних втручаннях, яких щоденно в СОКЛ відбувається до 30.

Сумська облрада