Пішов у вічність викладач Глухівського педуніверситету З глибоким сумом сповіщаємо, що 10 червня 2022 року передчасно на 72-у році життя помер МЕЧИСЛАВ ЙОСИПОВИЧ ЗАРЕМСЬКИЙ, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Наш університет, наукова й освітянська та студентська спільнота, родина, друзі та знайомі втратили досвідченого і висококваліфікованого спеціаліста, авторитетного фахівця, людину з великої літери, прекрасного батька, люблячого чоловіка.

Мечислав Йосипович був надзвичайно працьовитою, наполегливою, енергійною, порядною та щирою людиною. Він був компетентним науковцем, мудрим наставником, який розумів необхідність допомоги молодим спеціалістам, і своїм прикладом, і цінною порадою. Завжди був у вирі життя... Багато років працював завідувачем різних кафедр нашого університету. Навчав тисячі студентів...

Життєвий шлях Мечислава Йосиповича – зразок добропорядності та професійності. Він був нагороджений - Почесною грамотою Міністерства освіти України (1997), Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2007), Грамотою Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2013).

Завдяки людським якостям, професійному досвіду та знанням Мечислав Йосипович користувався великою повагою серед колег, студентів та аспірантів

Колектив Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка висловлює глибоке співчуття з приводу смерті Мечислава Йосиповича Заремського.

Кафедра історії, правознавства та методики навчання ГНПУ ім. О. Довженка