У Сумах горіла суха трава у міському парку 9 червня о 15:40 на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності по вул. Чехова в Сумах.

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив дим на відкритій території. На місце події було направлено відділення чергового караулу 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено траву та залишки сухої рослинності на площі до 250 кв. м.

О 15:54 загоряння локалізували, а о 15:58 – витративши на гасіння майже 1,5 тонни води, повністю ліквідували.

Цього ж дня схожі випадки мали місце на вул. Прокоф’єва та в міському парку ім. Кожедуба в м. Суми. На гасіння було направлено відділення чергових караулів 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин.

Всього на гасіння було залучено 4 одиниці спеціальної техніки та 18 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області