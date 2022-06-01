На Сумщині затримали двох нелегалів На Сумщині список порушників міграційного законодавства поповнили ще двоє неврегульованих мігрантів.

У Шостці за проживання без дозвільних документів до адміністративної відповідальності працівниками УДМС притягнуто 44-річного громадянина рф, який незаконно перебуває на території України з 2017 року. Протягом усього періоду проживання іноземець не вжив жодних заходів щодо врегулювання свого статусу та отримання документів, що дають право на проживання в Україні.

У Сумах виявлено 43-річного громадянина Казахстану, який перевищив дозволений термін перебування 90/180 та з 2017 року проживає на території нашої держави з порушенням встановлених законодавством порядків. Стосовно обох порушників вжито заходів адмінвпливу за ст. 203 КУпАП. Громадян України, які є приймаючими сторонами іноземців - порушників до адмінвідповідальності притягнуто притягнуто за ст. 205 КУпАП.

Міграційна служба Сумської області