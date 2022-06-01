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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Конотопський атлет встановив молодіжний і юніорський рекорди України

Вихованець Конотопської ДЮСШ Артур Фельфнер невпинно наближається до національного рекорду України.

А на шляху до нього 18-річний атлет з Броварів вдруге цього сезону побив юніорський рекорд України й до того ж установив молодіжний рекорд.

9 червня на змаганнях у Шаморині Фельфнер у найкращій зі спроб, п’ятій, метнув спис на 84.32 м, а завершив змагання не менш вражаючими для йогов іку 82.78 м. Такий результат дозволив Фельфнеру посісти друге місце. Вище був лише чинний чемпіон світу Андерсон Петерс з Гренади (85.85 м).

Попередній молодіжний рекорд України належав Максиму Богдану й був показаний ним 16 березня 2014 року в Лейрії (Португалія) – 83.41 м.

Юніорський рекорд України належав самому ж Фельфнеру. 15 травня поточного року учень В’ячеслава Римка в Оффенбурзі (Німеччина) відправив спис на 83.28 м.

Крім тогр 84.32 м Артура Фельфнера – це другий результат U20 у Європі за всю історію! Далі метав лише Зігісмундс Сірмаіс (84.69 м).

ФЛАУ

Спорт
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