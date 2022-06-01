На війні загинув 19-річний роменчанин На війні загинув Денис Олександрович Ткаченко, 2002 року народження, випускник 4-ої школи міста Ромни.

Він працював звичайним вчителем інформатики у Київській приватній школі до початку повномасштабної війни.

Але одразу ж після її початку записався в ряди територіальної оборони міста Київ та згодом, коли російська орда відійшла від столиці, він записався у добровільчий батальйон АЗОВ.

Під час бойового виходу на сході нашої країни його КамАЗ натрапив на протитанкову міну…

Між цими двома фото різниця всього дише в якихось 6 мясяців. На першій добрий вчитель, якого любила та поважала малеча, а на другій справжній воїн, медик, який був готовий віддати життя за своїх товаришів!

Звичайно гроші не повернуть матері сина, проте допоможуть поховати його з усіма почестями та провести в останній путь, як справжнього героя України!

Номер картки мами Дениса: 4149499123774612 (Сімчук Наталія Михайлівна), пишуть Ромни24.