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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Розпочався додатковий період реєстрації на участь у мультипредметному тесті

Сьогодні, 10 червня, в Україні розпочався додатковий період реєстрації для участі у Національному мультипредметному тесті (НМТ). Три дні тому завершився перший етап підтвердження участі в основній сесії НМТ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Якщо вступник не встиг заповнити реєстраційну картку до 19 квітня, проте має бажання проходити тестування, він зможе зареєструватися і взяти участь у додатковій сесії НМТ, пише hromadske.ua.

Для цього потрібно дотримуватися такого алгоритму:

  • 10-20 червня — створити реєстраційну картку через сервіс «Зареєструватися» сайті УЦОЯО. За можливості — надіслати комплект реєстраційних документів до того регіонального центру оцінювання якості освіти, який вказаний у контрольно-інформаційному листі, сформованому разом із реєстраційною карткою.
  • З 25 червня — дізнатися свій логін і пароль, ввести дані до спеціального сервісу.
  • 8-18 липня — зайти на інформаційну сторінку, заповнити спеціальну форму у вкладці «Підтвердження участі в НМТ». Там треба підтвердити участь у додатковій сесії тестування і вибрати із запропонованого переліку спочатку країну чи регіон України, потім населений пункт, у якому або поблизу якого учасник планує перебувати в період додаткової сесії тестування.
  • 1-10 серпня — надати остаточну інформацію про бажання пройти НМТ.
  • До 12 серпня — отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для проходження НМТ, датою та часом початку тестування.
  • 16-20 серпня — взяти участь у додатковій сесії НМТ.

Якщо вступник протягом основного періоду реєстрації сформував реєстраційну картку учасника ЗНО на сайті УЦОЯО, однак до 7 червня не зміг підтвердити участь у НМТ, він зможе взяти участь у додатковій сесії тестування.

Для цього потрібно дотримуватися такого алгоритму:

  • 8-18 липня — зайти на інформаційну сторінку, заповнити спеціальну форму у вкладці «Підтвердження участі в НМТ». Треба підтвердити участь у додатковій сесії тестування і вибрати із запропонованого переліку спочатку країну чи регіон України, потім населений пункт, у якому або поблизу якого учасник планує перебувати в період додаткової сесії тестування.
  • 1-10 серпня — надати остаточну інформацію про бажання пройти НМТ у певному місці.
  • До 12 серпня — отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для проходження НМТ, датою та часом початку тестування.
  • 16-20 серпня — взяти участь у додатковій сесії НМТ.

Зареєстрований учасник, який не має даних для доступу до Інформаційної сторінки, може скористатися сервісом «Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022», правильно заповнити потрібні комірки й отримати логін і пароль.

У Міносвіти нагадають, що 7 червня завершився перший етап підтвердження участі в основній сесії НМТ. Другий етап розпочнеться 21 червня і триватиме до 7 липня. На цьому етапі потрібно остаточно вибрати місто, країну, а також у разі необхідності можна змінити населений пункт.

Общество Мультипредметний тест
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