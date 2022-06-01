Наступного тижня продуктові наборі від держави видаватимуть сумчанам віком від 75 років З понеділка, 13 червня, продуктові набори від держави видаватимуть жителям Сумської міської територіальної громади віком від 75 років, які таку допомогу ще не отримували.

Протягом поточного тижня відбувалося розвантаження продуктів та їхнє фасування, адже лише частина цієї допомоги надійшла у вигляді готових наборів, решта – окремо їхні складники.

Протягом наступного робочого тижня, з 13 по 17 червня (включно), набори видаватимуть сумчанам віком від 75 років (включаючи тих, котрі народилися в 1947 році), місце проживання яких зареєстровано в межах Сумської міської територіальної громади.

Отримати таку допомогу можна буде у дев’яти пунктах видачі:

- Молодіжний центр «Романтика» (вул. Героїв Сумщини, 3);

- школа № 2 (вул. Г. Кондратьєва, 76);

- школа № 6 (вул. СКД, 7);

- школа № 7 (вул. Лесі Українки, 23);

- школа № 10 (вул. Новомістенська, 30);

- школа № 20 (вул. Металургів, 71);

- школа № 23 (пр-т М. Лушпи, 36);

- школа № 25 (вул. Декабристів, 80);

- школа № 26 (вул. Охтирська, 21).

З собою необхідно мати наступні документи:

- оригінали паспорта та ідентифікаційного кода;

- довідку про реєстрацію місця проживання особи – додаток 13 до Правил (для власників ID-карток).

Отримати допомогу за пенсіонера може довірена особа (з оригіналом його паспорта та ідентифікаційного кода), але не більше як за двох людей.

Набори видаються один раз, то ж пенсіонери, які вже отримали цю допомоги як пільговики, зробити це повторно не можуть.

Нагадаємо, склад наборів визначений Постановою КМУ № 328, але фасування може відрізнятися в залежності від виду продукції та виробника, при цьому не порушуючи обсяг, визначений на особу з урахуванням відхилення.

За даними департаменту соціального захисту населення, починаючи з 10 травня, видано 13282 наборів, отриманих від Полтавської ОВА, та 8024 – сформованих у Сумах.

СМР