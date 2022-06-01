Наступного тижня продуктові наборі від держави видаватимуть сумчанам віком від 75 років

Протягом поточного тижня відбувалося розвантаження продуктів та їхнє фасування, адже лише частина цієї допомоги надійшла у вигляді готових наборів, решта – окремо їхні складники.
Протягом наступного робочого тижня, з 13 по 17 червня (включно), набори видаватимуть сумчанам віком від 75 років (включаючи тих, котрі народилися в 1947 році), місце проживання яких зареєстровано в межах Сумської міської територіальної громади.
Отримати таку допомогу можна буде у дев’яти пунктах видачі:
З собою необхідно мати наступні документи:
Отримати допомогу за пенсіонера може довірена особа (з оригіналом його паспорта та ідентифікаційного кода), але не більше як за двох людей.
Набори видаються один раз, то ж пенсіонери, які вже отримали цю допомоги як пільговики, зробити це повторно не можуть.
Нагадаємо, склад наборів визначений Постановою КМУ № 328, але фасування може відрізнятися в залежності від виду продукції та виробника, при цьому не порушуючи обсяг, визначений на особу з урахуванням відхилення.
За даними департаменту соціального захисту населення, починаючи з 10 травня, видано 13282 наборів, отриманих від Полтавської ОВА, та 8024 – сформованих у Сумах.
СМР