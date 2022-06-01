У Сумах орендарів комунальної власності планують звільнити від орендної плати 31 травня на сайті Сумської міської ради з’явився проєкт рішення про звільнення орендарів від орендної плати за користування майном комунальної власності Сумської міської територіальної громади на період дії воєнного стану.

Якщо міські депутати затвердять цей проєкт, у Сумах звільнять від орендної плати з 24 лютого 2022 року і до моменту припинення воєнного стану орендарів комунального майна (крім підприємства, що здійснює виробництво, транспортування, постачання теплоенергії, виробництво електроенергії, надання споживачам Сумської міської ТГ послуг з постачання теплоенергії (централізованого опалення) та постачання гарячої води), які використовують:

- нежитлові приміщення комунальної власності;

- інше окреме індивідуально визначене майно комунальної власності;

- цілісний (єдиний) майновий комплекс кінотеатру «Дружба» (нагадаємо: з недавніх пір засновником ТОВ «Кінотеатр «Дружба» став однопартієць мера Сум Дмитро Васюнін).

Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міськради буде доручено не нараховувати орендну плату за користування комунальним майном з 24 лютого і до моменту припинення воєнного стану.

Сесія Сумської міської ради, за словами міського голови Сум, повинна відбутися протягом найближчих тижнів, пише Ваш шанс.