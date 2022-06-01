У Сумах орендарів комунальної власності планують звільнити від орендної плати

Якщо міські депутати затвердять цей проєкт, у Сумах звільнять від орендної плати з 24 лютого 2022 року і до моменту припинення воєнного стану орендарів комунального майна (крім підприємства, що здійснює виробництво, транспортування, постачання теплоенергії, виробництво електроенергії, надання споживачам Сумської міської ТГ послуг з постачання теплоенергії (централізованого опалення) та постачання гарячої води), які використовують:
- нежитлові приміщення комунальної власності;
- інше окреме індивідуально визначене майно комунальної власності;
- цілісний (єдиний) майновий комплекс кінотеатру «Дружба» (нагадаємо: з недавніх пір засновником ТОВ «Кінотеатр «Дружба» став однопартієць мера Сум Дмитро Васюнін).
Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міськради буде доручено не нараховувати орендну плату за користування комунальним майном з 24 лютого і до моменту припинення воєнного стану.
Сесія Сумської міської ради, за словами міського голови Сум, повинна відбутися протягом найближчих тижнів, пише Ваш шанс.