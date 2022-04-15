На Сумщині за добу піротехніки знищили 69 вибухонебезпечних предметів За минулу добу піротехніки Сумщини було виявлено 7 вибухонебезпечних предметів та знищено 69 раніше виявлених

9 червня піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС (м. Ромни) виявили 7 вибухонебезпечних предметів та знищили 69 виявлених раніше. Серед них артилерійські снаряди, гранатометні постріли, мінометні міни різних калібрів, протипіхотні, сигнальні та протитанкові міни, ручні гранати та сигнальні димові патрони. Вибухонебезпечні предмети були виявлені на території Сумського та Охтирського районів.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними, при виявленні вибухонебезпечних предметів ні в якому разі їх не торкатись, не намагатись їх перенести або розібрати, необхідно відійти від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів та зателефонувати до екстрених служб за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області