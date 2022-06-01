Вночі рашисти били з міномету по Сумщині

Фото ілюстративне
Інформація станом на 9:00
10 червня 2022
Між 2 та 3 годиною ночі ворог відкривав вогонь з міномету по території Середино-Будської громади.
7 прильотів.
Жертв та руйнувань немає.
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