У Тростянці міжнародна комісія розглядала питання допомоги місту

Посадовці високого рівня прибули до Тростянця з метою визначення напрямків допомоги Тростянецькій громаді від Європейської Комісії через різні проєкти.

Вони зустрілися з міським головою Тростянця й детально обговорили всі пошкодження, які завдані громаді, пріоритети у відновленні пошкоджених об’єктів, а також ознайомились, з якими фондами та організаціями вже співпрацює міська рада по тим чи іншим питанням.