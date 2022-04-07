У Тростянці міжнародна комісія розглядала питання допомоги місту

Посадовці високого рівня прибули до Тростянця з метою визначення напрямків допомоги Тростянецькій громаді від Європейської Комісії через різні проєкти.
Вони зустрілися з міським головою Тростянця й детально обговорили всі пошкодження, які завдані громаді, пріоритети у відновленні пошкоджених об’єктів, а також ознайомились, з якими фондами та організаціями вже співпрацює міська рада по тим чи іншим питанням.
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