Сумський виш – на п’ятій позиції серед кращих університетів України в рейтингу QS World University Rankings 2023 У ході саміту EduData Summit, що проходить 8-10 червня в Нью-Йорку (США), британська рейтингова агенція QS презентувала результати міжнародного рейтингу університетів QS World University Rankings 2023.

Цьогоріч було проаналізовано дані близько 2,5 тисяч закладів вищої освіти зі 100 країн світу, найкращими визначено 1422 університети, в тому числі 11 українських.

Сумський державний університет отримав одні з найвищих оцінок серед ЗВО України за показниками інтернаціоналізації освітнього процесу, а також цитованості наукових публікацій. У загальному рейтингу університетів України СумДУ розмістився на п’ятій сходинці.

Компанія QS проводить рейтингування закладів вищої освіти з 2004 року. Рейтинг QS World University Rankings, поряд з Шанхайським і Times Higher Education, вважається одним з трьох найбільш авторитетних рейтингів у світі.

Більш детальна інформація:

https://www.topuniversities.com/universities/sumy-state-university

СумДУ