Сумський виш – на п’ятій позиції серед кращих університетів України в рейтингу QS World University Rankings 2023

Цьогоріч було проаналізовано дані близько 2,5 тисяч закладів вищої освіти зі 100 країн світу, найкращими визначено 1422 університети, в тому числі 11 українських.
Сумський державний університет отримав одні з найвищих оцінок серед ЗВО України за показниками інтернаціоналізації освітнього процесу, а також цитованості наукових публікацій. У загальному рейтингу університетів України СумДУ розмістився на п’ятій сходинці.
Компанія QS проводить рейтингування закладів вищої освіти з 2004 року. Рейтинг QS World University Rankings, поряд з Шанхайським і Times Higher Education, вважається одним з трьох найбільш авторитетних рейтингів у світі.
Більш детальна інформація:
https://www.topuniversities.com/universities/sumy-state-university