Термінал Starlink прибув до СумДУ

Відтепер студенти та викладачі СумДУ зможуть користуватися інноваційною технологією, яка здатна максимально підвищити стійкість внутрішніх мереж, оскільки Starlink – найбільш стабільна та найменш вразлива інтернет-платформа у світі.

Інтегрованість у сучасні технології світового рівня сприятиме якості та ефективності надання СумДУ освітніх послуг, проведенню наукової діяльності.

Сумський державний університет висловлює вдячність МОН за сприяння в отриманні комплекту Starlink для забезпечення безперебійного інтернет-зв’язку в умовах воєнного стану.

Інновації сприяють успішності!

Додатково. Starlink – це глобальна система супутникового інтернету від компанії Ілона Маска SpaceX. Через мережу супутників та спеціальний термінал інноваційний проєкт забезпечує доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.