Господарський суд Сумської області повідомив про відсутність коштів для здійснення поштових відправлень Процесуальні документи будуть і надалі надсилатись в кабінети Електронного суду, а також на наявні в матеріалах справ електронні адреси учасників.

Господарський суд Сумської області повідомив, що з 9 червня у суді відсутні кошти для здійснення поштових відправлень. Про це йдеться у пресслужбі суду.

«Процесуальні документи будуть і надалі надсилатись в кабінети Електронного суду, а також на наявні в матеріалах справ електронні адреси учасників.

У разі необхідності отримати процесуальний документ в паперовому вигляді, це можна зробити особисто або через повноважного представника в приміщеннні суду, написавши відповідне клопотання», — йдеться в повідомленні.