У Шостці поліцейські вилучили у чоловіка гранату та набої Гранату з запалом та 15 набоїв калібру 5,45 мм вилучили поліцейські в квартирі жителя Шостки під час санкціонованого обшуку. Боєприпаси правоохоронці направили на експертне дослідження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Співробітникам кримінальної поліції Шостки стала відома інформація, що один із місцевих жителів може зберігати у своїй квартирі вибухонебезпечний предмет. Правоохоронці не стали зволікати та навідались за цією адресою з санкціонованим обшуком і вибухотехніками обласного центру.

Під час проведення слідчих дій поліцейські знайшли і вилучили гранату Ф-1 з запалом та 15 набоїв калібру 5,45 мм, які 33-річний чоловік зберігав у своєму житлі.

Вилучене правоохоронці направили на експертне дослідження.

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Поліцейські нагадують громадянам, що у разі добровільної видачі зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв чи речовин, особа звільняється від кримінальної відповідальності.

Відділ комунікації поліції Сумської області