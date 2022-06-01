У Шостці поліцейські вилучили у чоловіка гранату та набої

Співробітникам кримінальної поліції Шостки стала відома інформація, що один із місцевих жителів може зберігати у своїй квартирі вибухонебезпечний предмет. Правоохоронці не стали зволікати та навідались за цією адресою з санкціонованим обшуком і вибухотехніками обласного центру.
Під час проведення слідчих дій поліцейські знайшли і вилучили гранату Ф-1 з запалом та 15 набоїв калібру 5,45 мм, які 33-річний чоловік зберігав у своєму житлі.
Вилучене правоохоронці направили на експертне дослідження.
За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Поліцейські нагадують громадянам, що у разі добровільної видачі зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв чи речовин, особа звільняється від кримінальної відповідальності.
Відділ комунікації поліції Сумської області