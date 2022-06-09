Рятувальники щодня інформують та роз’яснюють населенню правила безпеки життєдіяльності Одним з головних завдань Служби порятунку є і залишається запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та загибелі людей на них.

З цією метою, 09 червня рятувальники провели пожежно-профілактичне відпрацювання в м. Суми.

Під час здійснення роз`яснювальної роботи фахівці ДСНС провели інструктажі з населенням, щодо безпеки у побуті та роз’яснили елементарні правила пожежної безпеки. Особливу увагу рятувальники акцентували на забороні спалювання сухої рослинності на відкритих територіях та присадибних ділянках.

А також рятувальники завітали до місця відпочинку сумчан поблизу р. Псел та озера Чеха. Там були проведені бесіди з громадянами щодо правил безпеки на водних об`єктах. Інспекторський склад наголосив, що у жодному разі не можна заходити до водойми у нетверезому стані. Небезпечно запливати далеко від берега та пірнати на велику глибину. Важливо стежити одне за одним, а особливо — за дітьми.

Схожий захід сьогодні проведено в м. Лебедин та смт. Краснопілля Сумського району. Під час профілактичних робіт жителі громад отримали пам’ятки з правилами безпеки життєдіяльності. Загалом, цього дня рятувальники проінструктували понад 150 громадян.