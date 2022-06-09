Рятувальники щодня інформують та роз’яснюють населенню правила безпеки життєдіяльності

З цією метою, 09 червня рятувальники провели пожежно-профілактичне відпрацювання в м. Суми.
Під час здійснення роз`яснювальної роботи фахівці ДСНС провели інструктажі з населенням, щодо безпеки у побуті та роз’яснили елементарні правила пожежної безпеки. Особливу увагу рятувальники акцентували на забороні спалювання сухої рослинності на відкритих територіях та присадибних ділянках.
А також рятувальники завітали до місця відпочинку сумчан поблизу р. Псел та озера Чеха. Там були проведені бесіди з громадянами щодо правил безпеки на водних об`єктах. Інспекторський склад наголосив, що у жодному разі не можна заходити до водойми у нетверезому стані. Небезпечно запливати далеко від берега та пірнати на велику глибину. Важливо стежити одне за одним, а особливо — за дітьми.
Схожий захід сьогодні проведено в м. Лебедин та смт. Краснопілля Сумського району. Під час профілактичних робіт жителі громад отримали пам’ятки з правилами безпеки життєдіяльності. Загалом, цього дня рятувальники проінструктували понад 150 громадян.