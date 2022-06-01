У Глухівській громаді планово посилюються заходи безпеки Міський голова Надія Вайло просить зберігати спокій, дотримуватись правил поведінки на блокпостах, не порушувати комендантську годину і ховатись у сховища під час повітряних тривог.

«Триває важка війна з росією, воєнний стан продовжується. У нас вже давно облаштовані блокпости, проведені інші важливі роботи, які звичайні люди не завжди помічали. Зараз деякі заходи ведуться у самому місті, наприклад, встановлюються бетонні перешкоди. Тому прохання не панікувати, не розганяти недостовірні повідомлення, не викладати ніяких фото. Глухівська громада - це прикордонний регіон, і ми маємо бути готові до всього. Підкреслюю, що ми все робимо у тісній координації з військовими та правоохоронними органами. Ще раз звертаю увагу на постійну небезпеку артобстрілів, ракетних ударів, авіабомбардувань. Так, сьогодні рано-вранці зафіксовано обстріл території Перемозького старостату, постраждалих нема», - повідомляє очільниця громади.

Глухівська міська рада