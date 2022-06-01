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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:32367

На Охтирщині поліцейські викрили браконьєра, який наловив 250 кг риби

Близько 250 кг риби виловив зловмисник, використовуючи заборонені засоби лову. Однак залишитися невикритим йому не вдалося. Тепер за вчинене йому доведеться відповідати згідно з Кримінальним кодексом України.

Під час патрулювання співробітники групи реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 (Велика Писарівка) виявили чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби. Під час огляду його автівки правоохоронці знайшли велику кількість риби та сіток.

На місце події негайно була викликана слідчо-оперативна група поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, 43-річний мешканець Охтирки, перебуваючи на річці, використовував заборонені засоби риболовлі. Як результат – здійснив незаконний вилов близько 250 кг риби.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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