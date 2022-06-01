На Охтирщині поліцейські викрили браконьєра, який наловив 250 кг риби

Під час патрулювання співробітники групи реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 (Велика Писарівка) виявили чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби. Під час огляду його автівки правоохоронці знайшли велику кількість риби та сіток.
На місце події негайно була викликана слідчо-оперативна група поліції.
Як попередньо встановили правоохоронці, 43-річний мешканець Охтирки, перебуваючи на річці, використовував заборонені засоби риболовлі. Як результат – здійснив незаконний вилов близько 250 кг риби.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Слідство триває.
Відділ комунікації поліції Сумської області