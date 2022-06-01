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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:53106

За зберігання дитячої порнографії судитимуть сумчанина

Сумською окружною затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного жителя м. Суми, який зберігав на своєму ноутбуці дитячу порнографію.

За даними слідства, обвинувачений з мережі інтернет завантажив до свого ноутбука відео, які згідно висновку судово-мистецтвознавчої експертизи є матеріалами порнографічного характеру, а саме належать до дитячої порнографії. При цьому на території України заборонено обіг та зберігання матеріалів з ознаками дитячої порнографії.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 301-1 (умисний доступ до дитячої порнографії та умисне придбання дитячої порнографії, без мети збуту чи розповсюдження) КК України.
Досудове розслідування проведено слідчими Сумського районного кправління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Пресслужба обласної прокуратури

Право
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