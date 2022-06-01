Міністерство довкілля України запускає гарячу лінію, щоб допомогти українцям в період війни На безкоштовній гарячій лінії Міндовкілля: 0800 500 115 − лише офіційна та достовірна інформація.

Чи є екологічна загроза в моєму регіоні та який загалом стан довкілля?

Куди звернутися, якщо горять ліси? Або ви стали свідком незаконного вирубування дерев чи зливу промислових відходів у водойму?

Як повідомити про екологічні злочини окупантів?

А також як оформити потрібну адміністративну послугу у Міндовкілля та перевірити, чи має підприємство необхідні дозволи від цього відомства?

Відповіді на ці та інші питання не потрібно шукати в інтернеті чи телеграм-каналах. На безкоштовній гарячій лінії Міндовкілля: 0800 500 115 - лише офіційна та достовірна інформація. Телефонуйте!

Фахівці приймають дзвінки з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00.