Сумські поліцейські зупинили водія під кайфом На Сумщині поліцейські викрили водія з ознаками наркотичного сп’яніння та згортком із забороненою речовиною.

Під час несення служби працівники групи реагування патрульної поліції відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП помітили автомобіль «Mercedes-Benz», водій якого порушив Правила дорожнього руху України. Зупинивши його, поліцейські перевірили документи водія та провели візуальний огляд автомобіля.

У ході спілкування з керманичем працівники поліції виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Крім того, після вимоги працівників показати вміст кишень, чоловік став помітно нервувати. Та, врешті-решт, дістав згорток з ймовірно психотропною речовиною, схожою на амфетамін.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції, яка задокументувала факт незаконного зберігання наркотиків. Виявлену заборонену речовину поліцейські вилучили та направили на експертизу. Патрульні запропонували водієві пройти огляд на стан наркотичного сп’яніння у найближчому медичному закладі, чоловік спочатку погодився, але потім відмовився.

За даним фактом слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». А правоохоронці склали відносно керманича адміністративні матеріали за відмову від проходження огляду на стан сп’яніння.

Відділ комунікації поліції Сумської області