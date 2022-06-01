Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:0988

Сумські поліцейські зупинили водія під кайфом

На Сумщині поліцейські викрили водія з ознаками наркотичного сп’яніння та згортком із забороненою речовиною.

Під час несення служби працівники групи реагування патрульної поліції відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП помітили автомобіль «Mercedes-Benz», водій якого порушив Правила дорожнього руху України. Зупинивши його, поліцейські перевірили документи водія та провели візуальний огляд автомобіля.

У ході спілкування з керманичем працівники поліції виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Крім того, після вимоги працівників показати вміст кишень, чоловік став помітно нервувати. Та, врешті-решт, дістав згорток з ймовірно психотропною речовиною, схожою на амфетамін.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції, яка задокументувала факт незаконного зберігання наркотиків. Виявлену заборонену речовину поліцейські вилучили та направили на експертизу. Патрульні запропонували водієві пройти огляд на стан наркотичного сп’яніння у найближчому медичному закладі, чоловік спочатку погодився, але потім відмовився.

За даним фактом слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». А правоохоронці склали відносно керманича адміністративні матеріали за відмову від проходження огляду на стан сп’яніння.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

За зберігання дитячої порнографії судитимуть сумчанина
Сегодня 15:53
На війні загинув роменчанин В’ячеслав Власенко
Сегодня 15:40
Сумські поліцейські зупинили водія під кайфом
Сегодня 15:09
У Шосткинській міськраді фракція «ОПЗЖ» перейменувалася на групу «Сіверщина»
Сегодня 14:32
На Конотопщині двом рибалкам невідомий під ноги кинув гранату
Сегодня 13:54
На Сумщині дерусифікували вулицю в селі. на черзі - саме село
Сегодня 13:32
У Сумському районі в ДТП загинув мотоцикліст
Сегодня 13:11
В Охтирці чоловік врятував сусіда від загибелі на пожежі
Сегодня 12:58
Збитки транспортної галузі Сум внаслідок рашистської навали склали 9 млн грн
Сегодня 12:30
Частина Сум залишилась без води через порив у мережі
Сегодня 12:27
Послуги центру зайнятості доступні і для пенсіонерів
Сегодня 12:18
Сумчанка стала другою на змаганнях у Фінляндії
Сегодня 11:53
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.00; 16.00; 18.15
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Попелюшка й таємниця чарівного каменю (Еліс Блехарт, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50; 14.10; 16.10
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 18.15
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля (Скотт Дерріксон, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.30; 15.45; 18.00
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
12.15; 15.00; 17.45
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
17.00

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.