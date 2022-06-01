На Конотопщині двом рибалкам невідомий під ноги кинув гранату Близько 18 години до поліції зателефонував чоловік та повідомив про те, що на одному з місцевих водойм невідомий кинув гранату у бік людей.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом Конотопського районного відділу поліції.

Як попередньо встановили працівники поліції, чотири чоловіка рибалили на озері. Раптом, до них підійшли двоє невідомих чоловіків, один з яких кинув предмет, що вибухнув. Після чого зловмисник та його товариш втекли.

Внаслідок вибуху двоє з рибалок отримали множинні осколкові поранення та були госпіталізовані до лікарні.

На пошуки злочинців було задіяно увесь особовий склад Конотопського районного відділу поліції.

В ході першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейськими було опитано потерпілих і очевидців події. В результаті чого отримано достатню кількість інформації щодо прикмет чоловіків, згідно з якою складено відповідне орієнтування та поширене серед працівників поліції.

Правоохоронцями обстежені всі можливі шляхи відходу зловмисників, перевірено камери відеоспостереження, нарядами поліції прочесано прилеглу територію та місцевий пляж, де опитано велику кількість людей.

До пошуків також долучилися і кінологи разом з чотирилапими помічниками.

Такі злагоджені дії швидко дали свій позитивний результат. Зловмисника було знайдено. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець.

Наразі він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, а також ч. 2 ст. 115 п. 1, 5 та 12 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області