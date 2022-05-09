У Сумському районі в ДТП загинув мотоцикліст

Близько 10 години 30 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з травмованими на вулиці Прокоф’єва....
Екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про пошкодження транспортного засобу на вулиці Героїв Крут....
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, близько восьмої години вечора. Унаслідок наїзду 7-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Потерпілу доставлено до міської лікарні....
У суботу, близько 20-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Роменській....
Учора внаслідок ДТП, що сталась близько 17 години, по вулиці Героїв Крут, пішохід отримав тілесні ушкодження. Із травмами його...