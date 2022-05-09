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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:11133

У Сумському районі в ДТП загинув мотоцикліст

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за даним фактом та встановлюють всі обставини події.

Вчора, близько 20.40, до поліції надійшло повідомлення про те, що між селами Сула та Зелена Роща Сумського району в кюветі лежить мотоцикл, а поряд з ним чоловік без ознак життя. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.
Прибувши, поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 38-річний мешканець Сумського району. Тіло чоловіка направлено до моргу для встановлення причин смерті. Мотоцикл Shineray поміщено на спеціальний майданчик поліції.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», у рамках якого встановлюються всі обставини та причини цієї події.
Відділ комунікації поліції Сумської області
Право Дтп Загиблий Мотоцикл
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