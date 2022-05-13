У кого сьогодні в Сумах відключено воду? Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води.

Йдеться про будинки за адресами:

вул. Чорновола, 55 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі);

вул. Я. Мудрого, 52 (заміна каналізаційного стояка у квартирі);

вул. Засумська, 16/5 (заміна стояків холодної та гарячої води у квартирі);

вул. СКД, 42 (заміна стояків холодної та гарячої води у квартирі);

вул. Заливна, 1 (заміна стояків холодної та гарячої води у квартирі);

вул. Г. Кондратьєва, 48 (заміна корінних кранів холодної води у квартирі);

вул. Кооперативна, 4 (заміна стояка холодної води у квартирі).

Працівники відділу «Служба 15-80» тримають питання на контролі та проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з мешканцями цих будинків.

Також КП "Міськводоканал" повідомляє про аварійне відключення водопостачання окремим споживачам.

Для ліквідації пориву водопроводу сьогодні, 9 червня, о 9:50 припинено подачу води до будинку номер 43 по вулиці Івана Сірка.