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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:36232

У кого сьогодні в Сумах відключено воду?

Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води.

Йдеться про будинки за адресами:

вул. Чорновола, 55 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі);
вул. Я. Мудрого, 52 (заміна каналізаційного стояка у квартирі);
вул. Засумська, 16/5 (заміна стояків холодної та гарячої води у квартирі);
вул. СКД, 42 (заміна стояків холодної та гарячої води у квартирі);
вул. Заливна, 1 (заміна стояків холодної та гарячої води у квартирі);
вул. Г. Кондратьєва, 48 (заміна корінних кранів холодної води у квартирі);
вул. Кооперативна, 4 (заміна стояка холодної води у квартирі).

Працівники відділу «Служба 15-80» тримають питання на контролі та проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з мешканцями цих будинків.

Також КП "Міськводоканал" повідомляє про аварійне відключення водопостачання окремим споживачам.

Для ліквідації пориву водопроводу сьогодні, 9 червня, о 9:50 припинено подачу води до будинку номер 43 по вулиці Івана Сірка.

Экономика Відключення води
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