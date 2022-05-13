У кого сьогодні в Сумах відключено воду?

Йдеться про будинки за адресами:
вул. Чорновола, 55 (заміна корінних кранів холодної та гарячої води у квартирі);
вул. Я. Мудрого, 52 (заміна каналізаційного стояка у квартирі);
вул. Засумська, 16/5 (заміна стояків холодної та гарячої води у квартирі);
вул. СКД, 42 (заміна стояків холодної та гарячої води у квартирі);
вул. Заливна, 1 (заміна стояків холодної та гарячої води у квартирі);
вул. Г. Кондратьєва, 48 (заміна корінних кранів холодної води у квартирі);
вул. Кооперативна, 4 (заміна стояка холодної води у квартирі).
Працівники відділу «Служба 15-80» тримають питання на контролі та проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з мешканцями цих будинків.
Також КП "Міськводоканал" повідомляє про аварійне відключення водопостачання окремим споживачам.
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