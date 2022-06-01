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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:53137

Сумчанка стала другою на змаганнях у Фінляндії

8 червня в Еспоо відбулися змагання Motonet GP. У Фінляндії відразу кілька українських легкоатлетів ввійшли до призових трійок у своїх дисциплінах.

Уродженка Сум Анна Плотіцина другою подолала дистанцію 100 метрів з бар’єрами (13.36 с). Перемогла Крістал Моррісон з Ямайки (13.10 с).

Катерина Карпюк (Климюк) посіла друге місце з бігу на 400 метрів. Час українки – 53.05 с. Швидшою була лише Ґунта Вайкуле з Латвії (52.30 с).

У секторі для стрибків у висоту відразу троє атлетів, серед яких і Дмитро Нікітін, злетіли на 2.16 м, тож переможця визначали за спробами. Ним став Карлос Лайой з Аргентини. Нікітін другий.

Другою у забігу В на дистанції 200 метрів була й Вікторія Ратнікова (24.10 с).

Сумчанин Євген Гуцол фінішував п’ятим з бігу на 800 метрів (1:48.96 хв). Ірина Нерубальщук стала сьомою зі стрибків у довжину (6.01 м).

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Спорт
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