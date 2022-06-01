Сумчанка стала другою на змаганнях у Фінляндії

Уродженка Сум Анна Плотіцина другою подолала дистанцію 100 метрів з бар’єрами (13.36 с). Перемогла Крістал Моррісон з Ямайки (13.10 с).
Катерина Карпюк (Климюк) посіла друге місце з бігу на 400 метрів. Час українки – 53.05 с. Швидшою була лише Ґунта Вайкуле з Латвії (52.30 с).
У секторі для стрибків у висоту відразу троє атлетів, серед яких і Дмитро Нікітін, злетіли на 2.16 м, тож переможця визначали за спробами. Ним став Карлос Лайой з Аргентини. Нікітін другий.
Другою у забігу В на дистанції 200 метрів була й Вікторія Ратнікова (24.10 с).
Сумчанин Євген Гуцол фінішував п’ятим з бігу на 800 метрів (1:48.96 хв). Ірина Нерубальщук стала сьомою зі стрибків у довжину (6.01 м).
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