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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:28120

Звільнений з посади заступника мера Сум від «ОПЗЖ» вирішив поновитися через суд

Колишній заступник міського голови Сум Микола Войтенко від партії «ОПЗЖ» подав до суду на міську раду за звільнення його з посади у квітні цього року.

Про це пише «КіК» у фейсбуці.

«Зараз ми вам покажемо, откуда на міську раду готовітса нападєніє. Точніше судовий позов.

Не змирившись зі звільненням з посади першого заступника міського голови, Микола Войтенко намагається через суд визнати рішення про його звільнення незаконним, поновитися на посаді та стягнути середній заробіток за період після звільнення. А ви "не на часі, не на часі". Боротьба за владу для політиків завжди на часі.

Їх боротьба», - йдеться в повідомленні.

Ситуацію прокоментував ексмер Сум Геннадій Мінаєв:

«Война. День сто шестой.

Не совсем понимаю, зачем этот процесс Войтенко? Это же какой-то позор! Публичный позор.

Смерть рашистским оккупантам / российским нацистам!»

Политика
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