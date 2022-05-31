Звільнений з посади заступника мера Сум від «ОПЗЖ» вирішив поновитися через суд

Про це пише «КіК» у фейсбуці.
«Зараз ми вам покажемо, откуда на міську раду готовітса нападєніє. Точніше судовий позов.
Не змирившись зі звільненням з посади першого заступника міського голови, Микола Войтенко намагається через суд визнати рішення про його звільнення незаконним, поновитися на посаді та стягнути середній заробіток за період після звільнення. А ви "не на часі, не на часі". Боротьба за владу для політиків завжди на часі.
Їх боротьба», - йдеться в повідомленні.
Ситуацію прокоментував ексмер Сум Геннадій Мінаєв:
«Война. День сто шестой.
Не совсем понимаю, зачем этот процесс Войтенко? Это же какой-то позор! Публичный позор.
Смерть рашистским оккупантам / российским нацистам!»