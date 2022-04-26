Свіжі байки кремля для споживачів роспропаганди Центр протидії дезінформації при РНБО України виявляє: станом на ранок 09.06. окупанти поширювали дезінформацію, маніпуляції та фейки.

Маніпуляція

В мо рф заявили, що «СБУ готує провокацію із застосуванням небезпечних хімічних речовин у прикордонних з росією районах Сумської області. Так, після постановочного вогневого впливу, нібито здійсненого зс рф, в районі провокації співробітники спецслужб планують розпилити сильнодіючі отруйні речовини»

Маніпуляція

Не зважаючи на те, що Європарламент проголосував за рекомендацію Європейській раді надати Україні статус кандидата, російські ЗМІ вперто тиражують наратив «Європа проти України, оскільки майже всі великі країни-члени Євросоюзу не підтримують вступ України до ЄС»

Дезінформація

Коментуючи питання «вербування іноземних найманців в Україну», речниця мзс рф м.захарова повідомила, що таким чином «Захід намагаються вирішити двоєдине завдання: допомогти режиму Зеленського та позбутися власних екстремістів»