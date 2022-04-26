Свіжі байки кремля для споживачів роспропаганди

Коментуючи питання «вербування іноземних найманців в Україну», речниця мзс рф м.захарова повідомила, що таким чином «Захід намагаються вирішити двоєдине завдання: допомогти режиму Зеленського та позбутися власних екстремістів»
Центр протидії дезінформації при РНБО України спростовує фейки щодо трофейної військової техніки та зброї рф....
Центр протидії дезинформації при РНБО повідомляє: після санкцій, запроваджених проти росії Китай різко скорочує експорт сучасних технологій, в той час,...
росія в Маріуполі готує найбільшу підробку "показань свідків" про те, що Маріуполь місто було знищено українськими військовими....
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