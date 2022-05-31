Учора надвечір рашисти знову обстріляли прикордоння Сумщини

Надвечір 8 червня окупанти вчергове обстріляли з території рф прикордоння Сумщини.
З 21:00 до 21:15 спостерігачі зафіксували 14 вибухів (приходи) на напрямку Катеринівки Шалигінської громади на Глухівщині (попередньо з міномету).
Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація щодо загиблих чи поранених серед місцевого населення та про пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.
"Ситуація станом на 8:30
9 червня 2022
Вчора ввечері, 8 червня після 21:00 з території росії був мінометний обстріл Шалигінської громади, 14 вибухів.
Ближче до 22 години ворог відкрив артилерійський вогонь по цим же територіям.
Постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури немає.
Решта ночі пройшла спокійно", - повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
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