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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 23:06227

Рашисти знову фантазують про хімічні провокації від ЗСУ у Сумах

Міноборони рф розповсюдило інформацію начебто «По имеющейся достоверной информации сотрудниками СБУ готовится очередная провокация с применением опасных химических веществ».

«В городе Сумы военнослужащим ВСУ и боевикам подразделений территориальной обороны выданы костюмы химической защиты. Проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги. По замыслу «киевских сценаристов» по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населенных пунктов Сумской области.

После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществленного российскими Вооруженными Силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества. Данный факт будет зафиксирован специалистами Организации по запрещению химического оружия и использован для последующего обвинения Вооруженных Сил Российской Федерации в применении химического оружия против мирного населения.

Очередной раз обращаем внимание мировой общественности, что Вооруженные Силы России не применяют химическое оружие. Все его запасы в Российской Федерации уничтожены в соответствии с заключенными договорами», - йдеться в повідомленні.

Общество
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