Через обстріли мешканці Білопілля евакуюються у безпечні місця Два десятки білопільчан за останні чотири дні евакуювалися до безпечних місць. Допомагають охочим виїхати з територій, охоплених війною і на яких небезпечно перебувати, волонтери з організації "Українські рубежі" та Польський центр міжнародної допомоги.

Як збиралися в дорогу і чи планують повертатися додому мешканці Сумського району, — у матеріалі Суспільного.

Стривожена пані Юлія з валізою залишає власну квартиру. Вирішила поїхати в місце, де немає загрози, через неспокійну ситуацію у Білопіллі.

"Два місяці нічого не чули тут майже. А зараз почалися такі відкриті бойові дії постійно, тому ми й тікаємо. Тяжко. Тому й хвилююся так, — говорить вона.

Проводжають жінку її сусіди.

"Відправляти ми не боїмося, страшно лишатися тут. Постійно чути, як бахкає, як вибухають десь снаряди. Часто дуже ходимо по підвалах, особливо під час повітряної тривоги. Будимо дітей, збираємо тривожну валізку і часто дуже сидимо в підвалах. Нещодавно й ракети тут прилітали, недалеко від центра міста. Це було дуже страшно, вікна ходором ходили", — каже сусідка Юлії Вікторія.



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Через страх виїжджає і пані Марина. Сподівається у Польщі знайти роботу. Утім, каже, що планує повернутися одразу після нашої перемоги над Росією.

"Маю надію, що ми скоро повернемося. Ми дуже любимо нашу країну. Тут наші рідні: мама, брат, племінники. Усе буде добре і ми повернемося в мирний час. Маю надію там знайти роботу. Я за фахом — економіст, але готова працювати будь-ким", — зазначає білопільчанка Марина.

Мікроавтобус заїжджає за кожним із тих, хто виявив бажання виїхати з небезпечних районів. Наталія з однорічним Тимурчиком планує витримати цю поїздку, бо розуміє, що у дружній Польщі дитині буде спокійніше.

"Із такою ситуацією, як у нас у громаді, ці постійні обстріли. Дитина — в паніці і вона постійно плаче. До того ж ми одну дитину вже вивезли, коли почалися у нас обстріли. Тож одна дитина в нас вже у Польщі, з бабусею, і ми вирішили туди теж поїхати. Задля власної безпеки", — говорить Наталія.

"Ми до останнього терпіли-терпіли, а коли вже бахнуло... Дитина маленька. То треба їхати. Від нас, як кажуть, 500 метрів бахнуло і постраждало 11 будинків. У нас будинок підскочив. Будемо намагатися відразу стати до праці. Не будемо чекати на копійку, що нам дадуть, а там видно буде", — розповідає Наталія.

Евакуйовують жінок, дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю. Виїжджають волонтери в місця, де збирається група людей. Щоби потрапити на такі рейси, охочі мають зателефонувати у волонтерську організацію. Поїздка безкоштовна. Цьому сприяє Польський центр міжнародної допомоги. Цього разу з Білопілля зголосилися тимчасово переїхати десятеро людей.



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"У кого дім зруйнований, у кого немає, де жити, чи певний час пересидіти, кудись до родичів виїхати, то ми їм допомагаємо. У безпечне місце переїжджають і там певний час — перевалкова база. Люди оселяться на деякий час. Поки ми сформуємо людей, щоб найняти великий бус і переправити вже за кордон, у Польщу", — каже волонтер, водій організації "Українські рубежі" Олександр Приходько.

Це вже другий такий вояж із Білопілля. Перші 10 людей виїхали 5 червня.

Костянтин провів дружину та доньку і вважає, що нині так краще.

"Не бажано, щоб вони тут лишалися, бо тут — небезпечно. Коли вони будуть у безпеці, мені буде простіше самому", — розповідає він.

Волонтери "Українських рубежів" почали евакуйовувати людей у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, з Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Чернігівщини та Сумщини. За цей час відправили до Польщі майже 800 людей.