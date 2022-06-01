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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:30191

Збитки транспортної галузі Сум внаслідок рашистської навали склали 9 млн грн

Про це розповів мер Сум Олександр Лисенко у ході спілкування з представниками ЗМІ.

За його словами, транспортна галузь міста досі працює в нестабільному режимі – через нестачу паливно-мастильних матеріалів, пошкодження транспортної інфраструктури та автобусів.

Міський голова сказав, що від 26 березня розпочалося відновлення роботи громадського транспорту. Поступово збільшувалася кількість одиниць транспорту та тривалість роботи.

На сьогодні обслуговуються всі приватні автобусні маршрути за виключенням тих, на яких було достроково припинено договори. Через нестачу водіїв кількість приватних автобусів на маршрутах становить половину від потреби. Випуск комунального автотранспорту зменшився вдвічі: частину автобусів передано військовим та на інші потреби, частину пошкоджено.

Через пошкодження контактної мережі по вул. Герасима Кондратьєва та вул. Харківська (район Харківського шляхопроводу) та виходу з ладу однієї з тягових підстанцій наразі немає можливості пускати тролейбуси до кінцевих зупинок по вул. Роменська та вул. Білопільський шляху, а також обслуговувати тролейбусні маршрути № 3, № 12, № 14, № 16, № 21 та збільшувати кількість тролейбусів на маршрутах № 5, № 7, № 10А.

Збитки у галузі транспорту внаслідок бойових дій становлять близько 9 млн грн.

Також на початку березня водії КП «Електроавтотранс» брали участь в евакуації населення з Сум, а вже потім – зі звільненого Тростянця.

Экономика
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