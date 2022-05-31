У Сумах рашисти пошкодили більше 200 будинків Про це розповів мер Сум Олександр Лисенко у ході спілкування з представниками ЗМІ.

За його словами, у результаті збройної агресії росії проти України на території Сумської міської територіальної громади пошкоджено щонайменше 204 житлових будинки (57 багатоквартирних та 147 приватного сектору), при цьому 18 зруйновано, ремонту не підлягають.

По місту Суми пошкоджено 165 житлових будинків: 52 багатоквартирних, 113 у приватному секторі, з них 11 повністю зруйновані. Зокрема, пошкоджено покрівлю у 76 будинках орієнтовною площею 11060 м2, потребують заміни 1002 вікна у 156 житлових будинках, пошкоджено близько 121 дверей у 39 житлових будинках, стіни у 37 будинках.

За наявними даними, обласною військовою адміністрацією у поточному році заплановано виділення коштів (із 250 млн грн) на відновлення 41 багатоквартирного житлового будинку.

У Битицькому старостинському окрузі (в селі Битиця) зруйновано п’ять житлових будинків, потребують ремонту 27 житлових будинків (покрівля у 27 житлових будинках, орієнтовною площею 1425 м2 та заміна 138 вікон у 23 житлових будинків).

У Великочернеччинському старостинському окрузі в селі Вільшанка пошкоджено два двоповерхових житлових будинків, які ремонту не підлягають.

Наразі непридатними для проживання визнано 51 житлове приміщення (житлові будинки, квартири у багатоквартирних будинках). Всього по житловому фонду нанесено ушкоджень на орієнтовну суму 21,36 млн грн.