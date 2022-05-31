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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 19:4643

Сумські тепловики заявили про збитки у майже 19 млн грн від російських авіанальотів

Про це розповів мер Сум Олександр Лисенко у ході спілкування з представниками ЗМІ.

За його словами, у перші місяці війни у Сумах унаслідок обстрілів та бомбардувань були пошкоджені важливі об’єкти інфраструктури. По-перше, це майновий комплекс ТОВ «Котельня Північного Промвузла». За інформацією підприємства, орієнтовні збитки оцінюються у 17 млн грн. По-друге, у ТОВ «Сумитеплоенерго» частково пошкоджено обладнання. За орієнтовними підрахунками – збитки оцінюються в 1,5 млн грн.

Уряд, з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану, передбачив виділення Сумській обласній військовій адміністрації 250 млн грн. Наразі Сумська міська рада активно взаємодіє з обласною владою щодо відновлення пошкодженої інфраструктури за рахунок цих коштів. Проведено обстеження об’єктів ТОВ «КППВ», планується обстеження об’єктів ТОВ «Сумитеплоенерго». Складені акти надаються до СОВА для вирішення питання проведення ремонтних робіт.

Экономика
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