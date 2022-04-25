Фейки кремля щодо трофейної військової техніки та зброї рф Центр протидії дезінформації при РНБО України спростовує фейки щодо трофейної військової техніки та зброї рф.

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Покинуті російські танки та бойові машини крадуть місцеві фермери!

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Якщо покинуту військову техніку рф не було знищено і вона не на ходу, фермери та місцеві жителі відбуксовують її до місця завантаження та відправлення до ремонтних майстерень ЗСУ.

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Розвідка не забарилась! Спеціалісти з Пентагону прибули вивчати передову російську зброю.

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Військові експерти з США справді прибули до України, але щоб дослідити, які західні технології використовує ВПК рф. З’ясувалося, що практично все передове обладнання, що застосовує росія, містить деталі, вироблені в США та ЄС.

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Кому війна, а кому мати рідна! Франція продовжує постачати основні компоненти для російського безпілотника «Орлан-10».

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Сьогодні кілька країн розслідують, яким чином компоненти їх виробництва потрапили до російської системи озброєнь – в обхід ембарго на постачання зброї.