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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:081

Фейки кремля щодо трофейної військової техніки та зброї рф

Центр протидії дезінформації при РНБО України спростовує фейки щодо трофейної військової техніки та зброї рф.

 Фейк
Покинуті російські танки та бойові машини крадуть місцеві фермери!
Насправді
Якщо покинуту військову техніку рф не було знищено і вона не на ходу, фермери та місцеві жителі відбуксовують її до місця завантаження та відправлення до ремонтних майстерень ЗСУ.
 Фейк
Розвідка не забарилась! Спеціалісти з Пентагону прибули вивчати передову російську зброю.
Насправді
Військові експерти з США справді прибули до України, але щоб дослідити, які західні технології використовує ВПК рф. З’ясувалося, що практично все передове обладнання, що застосовує росія, містить деталі, вироблені в США та ЄС.
Фейк
Кому війна, а кому мати рідна! Франція продовжує постачати основні компоненти для російського безпілотника «Орлан-10».
Насправді
Сьогодні кілька країн розслідують, яким чином компоненти їх виробництва потрапили до російської системи озброєнь – в обхід ембарго на постачання зброї.
 
Политика Роспропаганда Фейки
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