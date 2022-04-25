Фейки кремля щодо трофейної військової техніки та зброї рф

Центр протидії дезинформації при РНБО повідомляє: після санкцій, запроваджених проти росії Китай різко скорочує експорт сучасних технологій, в той час,...
росія в Маріуполі готує найбільшу підробку "показань свідків" про те, що Маріуполь місто було знищено українськими військовими....
російська пропаганда продовжує закидувати в інформпростір фейки та маніпуляції....
Російські окупанти намагаються зменшити опір українців та запускають нові фейки....
Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували станом на ранок 25.04.2022...