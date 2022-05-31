На Сумщині відкрито набір на курс "тактична медицина" Навчання триває кілька днів, після теоретичних занять є відпрацювання отриманих знань на практиці, в умовах, наближених до реальних.

Після закінчення курсу ви отримуєте відповідний сертифікат та медичну аптечку, зібрану за стандартами НАТО.

Щоб взяти участь у цьому курсі - потрібно звернутися до свого командира. Керівництво військових частин чи добровільних формувань, в свою чергу, складає список військовослужбовців, які мають бойовий досвід або можуть бути залучені до виконання бойових завдань і направляє СОВА.

На кожен 4денний курс формується збірна група з 24 учасників, які представляють різні підрозділи (від 5 до 7 осіб від кожного).

Оскільки курс передбачає серйозні фізичні і психологічні навантаження, важливо щоб учасники, які направляються на навчання не мали серйозних проблем зі здоров’ям (це важливо, бо в іншому випадку знижується ефективність роботи усієї групи). Обмежень по віку чи статі немає.

Навчання проводиться для військовослужбовців ( у т.ч. тероборони), членів ДФТГ, поліції, прикордонників та волонтерів.

Ми підписали Меморандум про співпрацю між Сумською обласною військовою адміністрацією, Сумським обласним центром екстреної медичної допомоги та медичних катастроф, благодійним фондом «The Austere Medical Relief Group» та благодійним фондом «Меліос». Завдяки цій співпраці ми плануємо навчити щонайменше дві тисячі людей протягом найближчих трьох місяців.

Гасло тактичної медицини: "правильні дії у правильний час".

Рятуємо дорогоцінні життя українців. Наближуємо перемогу!