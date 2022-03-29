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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:41269

У Сумах кілька маршрутів тролейбусів тимчасово зупинили рух

Про це йдеться у повідомленні КП СМР "Електроавтотранс"﻿.

УВАГА!

Внаслідок обрив тролеї на перетині вул. Харківська - пр. Лушпи, тролейбуси #1, #2, #7, що слідують у напрямку центру міста, зупинили рух (ТИМЧАСОВО, з16:30 і на період проведення ремонтних робіт).

Тролейбуси з автономним ходом продовжують здійснювати перевезення пасажирів БЕЗ ЗМІН.

Аварійна бригада підприємства робить усе, аби усунути несправності якнайшвидше.

Экономика Тролейбуси
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