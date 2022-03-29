У Сумах кілька маршрутів тролейбусів тимчасово зупинили рух

УВАГА!
Внаслідок обрив тролеї на перетині вул. Харківська - пр. Лушпи, тролейбуси #1, #2, #7, що слідують у напрямку центру міста, зупинили рух (ТИМЧАСОВО, з16:30 і на період проведення ремонтних робіт).
Тролейбуси з автономним ходом продовжують здійснювати перевезення пасажирів БЕЗ ЗМІН.
Аварійна бригада підприємства робить усе, аби усунути несправності якнайшвидше.
Причина пошкодження - дерево, що впало на тролеї....
Сьогодні, 29 березня, відновлюється робота тролейбусних маршрутів № 4 і № 8....