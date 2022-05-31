На Роменщині в ДТП загинув водій мотоблоку За даним фактом у поліції вже відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці проводять необхідні першочергові слідчі дії та встановлюють свідків автопригоди.

До чергової частини Роменського районного відділу поліції сьогодні близько о 05:30 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Великі Будки сталася дорожньо-транспортна пригода. На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, між автомобілем “УАЗ”, яким керував 46-річний водій, та мотоблоком, за кермом якого був 50-річний чоловік, сталося зіткнення. В результаті чого водій мотоблоку від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці.

Наразі по даному факту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області