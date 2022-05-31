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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:18314

Ударного угруповання росіян, яке б могло зайти на Сумщину, немає, – глава ОВА

Росія продовжує стягувати до кордону із Сумщиною техніку та особовий склад. Однак, найімовірніше, зараз російські окупанти не планують повторного вторгнення в цю область.

Про це в ефірі національного марафону повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Він наголосив, що зараз побоювань стосовно вторгнення росіян на Сумщину немає, пише 24 канал.

Ймовірний повторний наступ

Живицький зауважив, що українські сили оборони тепер виглядають зовсім по-іншому, ніж до 24 лютого 2022 року. Він підкреслив, що росіяни бояться якихось контрдій з нашого боку.

Як зазначив очільник ОВА, саме тому загарбники обстрілюють прикордонні території України, зокрема селища Сумщини. Крім того, відкривають вогонь по українських прикордонниках зі стрілецької зброї та кулеметів.

Зараз ударного угруповання росіян, яке б могло зайти на Сумщину, немає, – заявив Живицький.

Російське підкріплення

За його словами, іноді спостерігають активне прибуття та розвантаження російської бронетехніки в прикордонних територіях Сумщини, однак більшість з неї відбуває далі – до Бєлгорода. Найімовірніше, це ті сили, якими підкріплюють підрозділи Росії на територіях Харківської, Донецької та Луганської областей.

Звичайно, ми слідкуємо за ситуацією, аби бути готовими до всього. Поки триває війна, поки існує Росія, як імперія – від неї можна очікувати чого завгодно в будь-який момент, – підсумував Живицький.

Постійно обстріли

Водночас очільник ОВА повідомив, що вчорашня доба завершилась черговим обстрілом російських окупантів по мирних населених пунктах Сумської області. Він зазначив, що обійшлося без загиблих, однак 1 людина поранена. Також пошкоджені житлові будинки та господарські споруди.

Живицький додав, що сьогоднішня ніч, 8 червня, пройшла спокійно, повідомлень про обстріли не було. Однак він наголосив, що вони можуть розпочатись будь-коли, оскільки Росія щоденно протягом 2 місяців гатить по Сумщині.

Общество
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