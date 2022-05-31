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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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За минулу добу на території Сумщини піротехніки ДСНС виявили 6 вибухонебезпечних предметів

7 червня на території Сумської області піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) виявили 6 вибухонебезпечних предметів.

Серед них: артилерійські снаряди, сигнальна міна, ручний протитанковий гранатомет та ручна граната. Боєприпаси було виявлено на території Сумського та Охтирського районів.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними та ні в якому разі при виявленні таких предметів ні в якому разі їх не торкайтесь не намагайтесь їх розібрати або перенести, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань та повідомте екстрені служби за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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За минулу добу на території Сумщини піротехніки ДСНС виявили 6 вибухонебезпечних предметів
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