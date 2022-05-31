Сумські копи знайшли дім бабусі, яка заблукала вночі

За вказаною адресою інспектори виявили розгублену бабусю. Де вона проживає та що тут робить, громадянка пояснити не могла. Вона лише назвала своє ім’я та прізвище.
Згодом поліцейські з’ясували, що виявлену 81-річну місцеву мешканку розшукувала її знайома, яка приглядала за нею. Бабуся із самого ранку вийшла з дому та не повернулася. Патрульні відвезли її додому та передали подрузі.
Дякуємо небайдужим громадянам за повідомлення.
Друзі, не будьте байдужими, не проходьте повз людей, яким, можливо, необхідна ваша допомога. У разі необхідності — телефонуйте 102.
Патрульна поліція Сумщини