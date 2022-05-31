Сумські копи знайшли дім бабусі, яка заблукала вночі Вчора, близько 22-ї години, патрульним надійшло повідомлення про літню жінку на вулиці 9-го січня, яка, ймовірно, загубилася.

За вказаною адресою інспектори виявили розгублену бабусю. Де вона проживає та що тут робить, громадянка пояснити не могла. Вона лише назвала своє ім’я та прізвище.

Згодом поліцейські з’ясували, що виявлену 81-річну місцеву мешканку розшукувала її знайома, яка приглядала за нею. Бабуся із самого ранку вийшла з дому та не повернулася. Патрульні відвезли її додому та передали подрузі.

Дякуємо небайдужим громадянам за повідомлення.

Друзі, не будьте байдужими, не проходьте повз людей, яким, можливо, необхідна ваша допомога. У разі необхідності — телефонуйте 102.

Патрульна поліція Сумщини