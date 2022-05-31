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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:42137

Сумські водоканалівці відремонтували колектор по вулиці Прокоф’єва

Працівники каналізаційного господарства виконали роботи з ліквідації пориву самопливного колектору діаметром 400 мм по вулиці Прокоф’єва.

Зношеність мереж та дія агресивних речовин стічних вод спричинили газову корозію, що зруйнувала верхню частину каналізаційної труби.

Сумські водоканалівці оперативно локалізували аварійну ділянку, але виконання ремонтних робіт ускладнював високий рівень ґрунтових вод.

Тож за три тижні працівники водоканалу на глибині 7,5 метрів виконали роботи із заміни 66 метрів зруйнованого залізобетонного трубопроводу на сучасний поліетиленовий діаметром 300 мм.

Реконструкція колектору виконувалася без відключення води мешканцям житлового масиву вулиць СКД, Прокоф’єва та Кринична.

 
Кп Міськводоканал
Общество
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