Сумські водоканалівці відремонтували колектор по вулиці Прокоф’єва

Зношеність мереж та дія агресивних речовин стічних вод спричинили газову корозію, що зруйнувала верхню частину каналізаційної труби.
Сумські водоканалівці оперативно локалізували аварійну ділянку, але виконання ремонтних робіт ускладнював високий рівень ґрунтових вод.
Тож за три тижні працівники водоканалу на глибині 7,5 метрів виконали роботи із заміни 66 метрів зруйнованого залізобетонного трубопроводу на сучасний поліетиленовий діаметром 300 мм.
Реконструкція колектору виконувалася без відключення води мешканцям житлового масиву вулиць СКД, Прокоф’єва та Кринична.