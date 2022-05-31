Сумські поліцейські встановлюють обставини ДТП з трьома потерпілими Вчора по вулиці Гагаріна в м. Білопілля водій автомобіля Мазда ВТ 2500 не скоїв наїзд на бетонний блок, а ще три чоловіка які знаходились в авто отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до обласної лікарні.

Як попередньо встановили поліцейські, ДТП трапилась близько 16.00 години на одній із вулиць, що на виїзді з міста. За кермом авто перебував 47-річний житель Львівської області. Не впоравшись з керуванням, керманич допустив наїзд на бетонний блок, що знаходився на проїжджій частині. Внаслідок чого автомобіль перекинувся. У салоні авто перебували ще три мешканця Львова, які отримали тілесні ушкодження та були доправлені до обласної лікарні.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами ”.

Поліція Сумщини