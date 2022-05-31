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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:48195

У Сумах пройдуть змагання з пляжного волейболу

12 червня о 10:00 на Студентському пляжі міста Суми пройдуть змагання з пляжного волейболу в категорії мікс (хлопець з дівчиною).

Якщо береш участь став + в коментарях, та обов’язково викладаєш в сторіс.

Внесок з команди від 100 грн (за бажанням можна більше) всі гроші підуть на благодійність.

Заявка команди приймається після внеску.

Також будуть призи від спонсорів.

Спорт
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