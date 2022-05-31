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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:04116

Сумчан запрошують на екскурсії містом

Суми - місто з унікальною історією. Хтось пов'язуває її з козацьким полком, а хтось з цукровою індустрією.

Яке ж воно насправді місто Суми і які його таємниці?
Екскурсії від @ekskursii_sumy
09.06. та 10.06. о 18:00 - Містичні Суми.
11.06. та 12.06. о 13:00 - Легенди та факти міста над Пслом.
Запис за тел. 0684352710
Літні прогулянки Сумами:
Щосуботи о 14:00 - екскурсія вул. Воскресенською та вул. Соборною.
Щонеділі о 13:00 - екскурсія вул. Троїцькою та вул. Псільською.
Запис за тел. 0508570875 та 0504008702
Екскурсії від @sumygard
08.06. о 16:30 - екскурсія вул. Петропавлівська.
09.06. О 16:30 - екскурсія - дослідження вул. Троїцька
Запис у дірект @sumygard
Екскурсія приватним музеєм "Причал Одіссея".
Пн. - Сб. о 13:00 - Колекція. Всесвіт.
Пт. - Сб. о 16:00 - Візит до генія або серце Сум.
Нд. о 13:00 - Серце Сум.
Запис за тел. 0503071973
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Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

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