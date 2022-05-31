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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:3518

У Сумах для безпеки дорожнього руху подовжили час роботи світлофорів

У Сумах подовжили на півтори години час роботи світлофорних об’єктів.

Про це на апаратній нараді повідомив начальник сектору управління патрульної поліції у Сумській області Ігор БІЛОВОЛ.

Вже налаштували 16 світлофорів на роботу до 21:30 – на ключових перехрестях та найбільших магістральних вулицях.

Решта працює як і раніше – до 19:00.

Нагадаємо, міський голова минулого тижня запропонував визначитися щодо подовженого режиму роботи світлофорних об’єктів, враховуючи зростання тривалості світлового дня та пожвавлений рух на дорогах допізна, регулювання якого світлофорами допоможе уникнути ДТП.

Питання опрацювали та узгодили департамент інфраструктури міста, КП «Шляхрембуд» та управління патрульної поліції в Сумській області.

Тож звертаємо увагу водіїв та просимо дотримуватися правил дорожнього руху.

Перелік світлофорів, які працюють до 21:30
  • вул. Харківська – вул. Прокоф’єва
  • вул. Харківська – вул. Лінійна
  • Покровська площа – вул. Героїв Сумщини
  • Покровська площа – вул. Петропавлівська
  • Покровська площа – вул. Набережна р. Стрілки
  • вул. Іллінська – вул. В. Чорновола
  • вул. В. Чорновола – вул. Першотравнева
  • вул. В. Чорновола – вул. 20 років Перемоги
  • вул. В. Чорновола – вул. Засумська
  • вул. Металургів – вул. Реміснича
  • вул. Металургів – вул. Горького
  • вул. Горького – вул. Набережна р. Сумки
  • вул. Леваневського – просп. Т. Шевченка
  • вул. Леваневського – вул. Троїцька
  • вул. 20 років Перемоги – вул. Г. Кондратьєва
  • просп. М. Лушпи – вул. Героїв Крут
Общество
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