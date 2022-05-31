У Сумах для безпеки дорожнього руху подовжили час роботи світлофорів

Про це на апаратній нараді повідомив начальник сектору управління патрульної поліції у Сумській області Ігор БІЛОВОЛ.

Вже налаштували 16 світлофорів на роботу до 21:30 – на ключових перехрестях та найбільших магістральних вулицях.

Решта працює як і раніше – до 19:00.

Нагадаємо, міський голова минулого тижня запропонував визначитися щодо подовженого режиму роботи світлофорних об’єктів, враховуючи зростання тривалості світлового дня та пожвавлений рух на дорогах допізна, регулювання якого світлофорами допоможе уникнути ДТП.

Питання опрацювали та узгодили департамент інфраструктури міста, КП «Шляхрембуд» та управління патрульної поліції в Сумській області.

Тож звертаємо увагу водіїв та просимо дотримуватися правил дорожнього руху.