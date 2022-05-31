Мінометний та артобстріл м. Середина-Буда на Сумщині – проводиться досудове розслідування За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 7 червня 2022 року близько 5 год російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території російської федерації обстріляли м. Середина-Буда Сумської області. Через обстріли розпочалась пожежа. Вогнем знищено будинок пенсіонерів, іще пошкоджено щонайменше 5 будинків, господарча споруда, гараж та лінія електропередач. Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.