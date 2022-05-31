В Шосткинській громаді обмежено рух транспортних засобів, де відсутній шумопоглинач

Шосткинському районному управлінню поліції Головного управління національної поліції в Сумській області до припинення чи скасування на всій території України дії правового режиму – воєнного стану реокмендовано у разі виявлення випадків на території Шосткинської міської територіальної громади руху транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, здійснити необхідні дії з метою реалізації п. 1 цього Рішення, а також дії передбачені чинним законодавством, керуючись статтею 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ШМР