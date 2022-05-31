Сумський університет домовився про співпрацю із бібліотекою Університету Ліверпуля СумДУ долучився до проєкту «Ініціатива Єднання», що передбачає можливість співпраці українських ЗВО з університетами-побратимами у ЄС або Британії. Для нас обрано Університет міста Ліверпуль.

Як повідомляє сайт Бібліотеки Сумського державного університету, 28 квітня відбулася перша онлайн-зустріч директора бібліотеки СумДУ Ольги Крицької, начальника відділу міжнародних зв’язків Костянтина Кириченка з директором бібліотеки університету Ліверпуля Філом Сайксом з метою визначення ключових моментів та потенційних напрямів співробітництва.

На зустрічі були обговорені такі питання:

Доступ до ресурсів та е-видань для студентів і академічної спільноти університету. Робота зі статистичними базами даних для підтримки наукових досліджень. Стратегічні напрямки розвитку бібліотеки. Семінари та тренінги для студентів, академічної спільноти, бібліотекарів.

Ми досягли успіху щодо подальших напрямків співпраці:

- Щодо доступу до Research4Life – якщо наша академічна спільнота матиме потребу в будь-яких ресурсах закритого доступу з платформи Research4Life, керівництво бібліотеки університету Ліверпуля намагатиметься по максимуму посприяти, щоб зробити їх відкритими.

- Співпраця через міжбібліотечний абонемент RapidILL, створеного Ex Libris, яким активно користуються іноземні колеги. RapidILL дозволить дослідникам, бібліотекарям та студентам, які не можуть дістатися до своїх університетських будівель, отримувати доступ за запитом зі своїх нових віддалених місць до матеріалів із більш ніж 500 бібліотек.

- Заплановано низку онлайн-зустрічей між керівництвом бібліотек щодо обговорення стратегічних напрямків розвитку бібліотек на наступні 5 років

- Заплановано цикл семінарів KnowHow, розроблених авторським колективом співробітників бібліотеки Університету Ліверпуля, для студентів, науковців СумДУ із питань: відкрита наука, академічне письмо, робота з даними, авторське право та ін.

- Проведення семінарів для бібліотекарів з метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом.

Спілкування відбувалося невимушено і динамічно. Впевнені, що такі зустрічі стануть гарним майданчиком для обміну досвідом між бібліотеками.

Сподіваємося, що подальша співпраця та спільні проєкти з іноземними колегами-бібліотекарями стануть вагомими для академічної спільноти Сумського державного університету.