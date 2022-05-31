У Тростянці ведуть безкоштовний прийом сімейний лікар та медична сестра з Великої Британії Сьогодні у Тростянці, в публічній бібліотеці по вул. Л. Татаренка, ведуть безкоштовний прийом сімейний лікар та медична сестра з Великої Британії.

Вони представляють компанію UK-Med, яка залучає медперсонал для надання професійної допомоги при надзвичайних ситуаціях за кордоном. UK-Med працює по всьому світу понад 20 років за підтримки Королівських коледжів хірургів Англії та Шотландії й надає медичну допомогу населенню країн, які постраждали внаслідок воєнних конфліктів. Тростянецька міська рада